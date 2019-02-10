Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, Milletin Değerleriyle, İnancıyla,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, milletin değerleriyle, inancıyla, insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, milletin değerleriyle, inancıyla, insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:53 Kaynak: AA
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