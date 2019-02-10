Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, Milletin Değerleriyle, İnancıyla,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, Milletin Değerleriyle, İnancıyla,...

2 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, milletin değerleriyle, inancıyla, insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, milletin değerleriyle, inancıyla, insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:53 Kaynak: AA

AKM, İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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