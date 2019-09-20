Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul başta olmak üzere kadim şehirlerimizin her biri ders almasını...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul başta olmak üzere kadim şehirlerimizin her biri ders almasını...

49 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul başta olmak üzere kadim şehirlerimizin her biri ders almasını bilenler için birer okuldur, birer mekteptir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul başta olmak üzere kadim şehirlerimizin her biri ders almasını bilenler için birer okuldur, birer mekteptir."

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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