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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrıresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum."
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:15 Kaynak: AA
İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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