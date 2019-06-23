Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının...
44 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:24 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu
'nu tebrik ediyorum." - ANKARA
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