Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor."
Pazartesi günü ulaşım ücretsiz mi olacak? İBB'den açıklama geldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "28 Şubat" vurgusu 56 yaşındaki Seda Sayan, mini elbisesi ve fiziği ile sosyal medyaya damga vurdu AK Partili isimden HDP'ye, PKK çağrısı: Gelin aranıza aşılmaz duvarlar kurun