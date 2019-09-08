Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor."

Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat, İstanbul, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:44 Kaynak: AA
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