Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ibadete açılan Hacı Harun Ekşi Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ibadete açılan Hacı Harun Ekşi Camisi'nde cuma namazını kıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hacı Harun Ekşi Camisi'nde geldi.



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve vatandaşlarca karşılanan Erdoğan, cuma namazını burada eda etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti'nin Rap Şarkısı, Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu

Sağanak Yağışlar Nedeniyle Mumcular Barajı 6 Yıl Sonra İlk Kez Tam Doldu

Kullanım Alanı Genişliyor! Milli Savunmaya Kenevir Rötuşu

Demet Akalın, "Ödülünü Alan Sevişmeye Koşuyor" Diyen Okan Bayülgen'e Sitem Etti