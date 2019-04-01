Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler sonrası dün akşam Ankara'da yaptığı balkon konuşmasının ardından bugün tekrar İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, seçimler sonrası dün akşam Ankara
'da yaptığı balkon konuşmasının ardından bugün tekrar İstanbul
'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün gerçekleşen 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından İstanbul'dan Ankara'ya gitmişti. Dün akşam Ankara'da balkon konuşması yapan Erdoğan, bugün tekrar İstanbul'a geldi. Saat 18.00 sıralarında İstanbul'a gelen Erdoğan, Kısıklı
'daki evine gitti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:27 Kaynak: İHA
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