Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin, "Anıtkabir olayında bakıyorsunuz İstanbul'dan beyefendi çıkıyor, gidiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin, "Anıtkabir olayında bakıyorsunuz İstanbul'dan beyefendi çıkıyor, gidiyor. Sen bir defa şu anda mazbatanı aldın mı? Almadın. Mazbatanı almadığın halde, bir defa Anıtkabir'in protokol işlevi nedir, bundan da haberin yok. Orada buna kılavuzluk yapanlar, onlar da yanlış kılavuzluk yaptılar ve burada sen git Misak-ı Milli Kulesi'nde deftere nasıl yazılacağını da bilmiyor. Böyle bir şeyi zaten yazma hakkın da yok. Belediye başkanlığı mazbatanı alırsın, eyvallah. O zaman bunu rahat rahat yaparsın. Buna da kimse mani olmaz. Ama şu andaki yaptığı işlev, bir defa protokol usulü açısından kesinlikle yanlıştır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Eyüp Sultan Camisi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



İstanbul ve Ankara'da sayımların devam ettiğini ifade eden Erdoğan, İstanbul'da 39 ilçe belediyesi bulunduğunu, bunlardan 24'ünün AK Parti, 1'inin MHP olmak üzere, 25'inin Cumhur İttifakı tarafından alındığını söyledi.



Burada bir defa bir ders olduğunu ifade eden Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulunun henüz verdiği kararı bilmediğini ama şu haliyle bile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin kahir ekseriyetinin AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na ait olduğunu dile getirdi.



Erdoğan, Ankara'da ise durumun daha da farklı olduğunu, orada 107 Büşükşehir Belediye Meclis Üyesine sahip olduklarını, muhalefetin ise 39 üyesinin bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:



"Fark orada daha da açılmış vaziyette. Şimdi bir defa bu gerçeği görmeden değerlendirme yapıyorlar. Sen çalışmanı yapacaksın. Bu çalışmanı yaparken bir defa birçok alınacak kararlar, menkul, gayrimenkul, bütçe vesaire bunların onayı nereden geçecek? Meclisten geçecek. Komisyonlar kurulacak şimdi. Bu komisyonlarda sen istediğin gibi 'Ben başkanım, ben komisyonları istediğim gibi kurabilirim.' diyebilir misin? Öyle bir yetkin, hakkın yok. Ben belediye başkanlığından geliyorum. Ama bu bazı kariyer sahipleri falan çıkıyorlar televizyon televizyon dolaşıyorlar şimdi oralarda ahkam kesiyorlar. Önce işi bilin ya, bilmeden konuşmayın. Böyle kitapta yazıldığı gibi değil."



Burada da bir gerçek olduğunu, her şeyden önce bir belediye başkanının eğer kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa, komisyonları istediği gibi oluşturamayacağını, bütçeyi istediği gibi çıkartamayacağını ifade eden Erdoğan, "Orada onu sürekli olarak denetleyen ki bu da demokrasinin o denetleme mekanizmasıdır. Bu denetleme mekanizması sana bu noktada herhangi bir yanlışında, şunda, bunda yol vermez. Dürüst, doğru gidiyorsan, oradan aldığın onayla hareket ediyorsan orada da sana 'tamam, eyvallah' der. Çünkü onlar da bir yerde o şehrin geleceği için önemli adımlar atmak isterler. İstanbul için de Ankara için de bu böyle. Ama bizim şu anda tek beklentimiz şudur, telaşa gerek yok." diye konuştu.



"Sen bir defa mazbatanı aldın mı?"



Erdoğan, şu anda Cumhurbaşkanı olduğunu ancak bunun yanında Anayasa'nın tanıdığı bir başka imkanla aynı zamanda AK Parti'nin de genel başkanı olduğunu hatırlattı.



Erdoğan, "Burada bir defa yeni yönetim sisteminde, yeni mekanizmada muhalefetin ifade ettiği gibi şeyler söz konusu değil. Bu iki görevimi ben yürütmek durumundayım. Hem partimin genel başkanlığını hem de Cumhurbaşkanlığı sürecini yönetmek durumundayım." diyerek, şöyle devam etti:



"Bütün bunları yönetirken de bir şeye de özellikle tabii dikkat edeceğim. Örneğin, şu anda bir Anıtkabir olayı yaşandı değil mi? Şimdi bu Anıtkabir olayında bakıyorsunuz İstanbul'dan beyefendi çıkıyor, gidiyor. Sen bir defa şu anda mazbatanı aldın mı? Almadın. Mazbatanı almadığın halde, bir defa Anıtkabir'in protokol işlevi nedir, bundan da haberin yok. Orada buna kılavuzluk yapanlar, onlar da tabii buna yanlış kılavuzluk yaptılar ve burada sen git Misak-ı Milli Kulesi'nde deftere nasıl yazılacağını da bilmiyor. Böyle bir şeyi zaten yazma hakkın da yok. Belediye başkanlığı mazbatanı alırsın, eyvallah. O zaman bunu rahat rahat yaparsın. Buna da kimse mani olmaz. Ama şu andaki yaptığı işlev, bir defa protokol usulü açısından kesinlikle yanlıştır.



Biz yıllar yılı, Başbakanlığımda da Büyükşehir Belediye Başkanlığımda da Cumhurbaşkanlığımda da sürekli Anıtkabir'e gideriz, geliriz. Hiçbir zaman bizler oradaki usule, erkana aykırı hareket etmemişizdir. Bunun önce usul, erkan öğrenmesi lazım. Ama ne yazık ki usul, erkan da öğrenemeden buna tabii yanlış kılavuzluk yaptılar ve yanlış da yola düştü. Kalkıp daha mazbatasını almadığı bir yerde altına da böyle bir isim işledi ve şimdi ne oldu? Milli Savunma Bakanlığı da defteri oradan çekti, aldı. Onun için sabırla, bilinmeli ki bu seçimlerin nihai kararını Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Yüksek Seçim Kurulu nihai kararı verdiği andan itibaren de iş bitmiştir."



Rusya seyahati



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya seyahatinin sorulması üzerine de şu andaki seyahatin Üst Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısının Rusya ayağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bu konularımızın içerisinde tabii S-400 önemli bir yer tutuyor. Tabii Amerika'nın şu andaki söylentileri, vesaireleri falan bunlar çok yanlış şeyler. Çünkü biz bir defa S-400 ile ilgili süreci, bunu bitirdik ve S-400 ile ilgili ödemelerimiz devam ediyor. Bunları yapıyoruz ama biz Amerika'ya da teklifimiz şuydu, 'Sizden de patriotları alalım.' Ama Amerika bize uygun şartlarda, yani Rusya'nın S-400'de tanıdığı şartlarda maalesef patriotlarda aynı şartları onlar bize tanımadı. Tanımadığı için de biz şu anda, şu duruşta oraya sıcak bakmıyoruz. Ama S-400 süreci bizim işliyor ve temmuz ayında da teslimatlar başlayacak. Geliyorum F-35 olayına. F-35'ler konusunda da yine önüne gelen bir şeyler söylüyor. Biz iki tanesini teslim almıştık ve bunlar şu anda Amerika'da. Üçüncüyü de teslim ettiler ve şimdi çok kısa bir süre içerisinde, yani haftalar söylüyorum dördüncü de gelecek. Dördüncüyü de teslim edecekler.



Bizim şu anda pilotlarımız bir general öncülüğünde orada aynı zamanda çalışmaları yürütüyorlar ve biliyorsunuz Dışişleri Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu NATO toplantısı için de oradaydı. Orada da Dışişleri Bakanı Pompeo ile falan görüşmeler yaptı. Bu arada da tabii NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yani Amerika'da yapmış olduğu konuşma, genel kurulda manidardır. O konuşmasında adeta 'NATO ülkesi üyelere herhangi bir yaptırım... Bunlar doğru şeyler değildir. Çünkü bizim hepsine ihtiyacımız var' ifadesini kullandı. Daha önce de yaptığı bir açıklamasında Stoltenberg, şunu söylemişti. 'Biz üyelerimizden kimin hangi silahı aldığına veya alacağına müdahale edemeyiz.' Bütün bunlar ortada, açık. Şimdi de Stoltenberg'in oradaki süresi 2022'ye kadar ayrıca uzatıldı."



Erdoğan, bunların dışında Rusya ile ikili ticaret hacmi, ilişkili ilişkiler, doğal gaz, kültür, sanat noktasındaki ilişkileri de görüşeceklerini, bunları da pazar günü yapılacak brifingde etraflıca ele alacaklarını aktardı.



Atatürk Havalimanı'ndaki büyük taşınma



Atatürk Havalimanı'ndaki büyük taşınmaya ilişkin bir soru üzerine de Erdoğan, çok akıllıca, planlı bir taşınma işleminin sürdürüldüğünü dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Gece saat 22.00 gibi başlayıp ertesi gün saat 10.00'a kadar süren bu taşıma işlemlerinde hakikaten bugüne kadar olmamış bir taşıma işlemi var. Bini aşkın tır, bunun yanında kamyonlar ama tabii hepsinden öte buradaki taşınması yapılan bütün elektrik, elektronik bütün mekanizmalar çok hassas aletler. Bunların taşınması söz konusu ama arkadaşlarımız bütün hassasiyetlerini ortaya koyarak, yönetim kurulu olsun, Ulaştırma Bakanlığımız olsun bu işin takibini yapıyorlar. ve önümüzdeki hafta artık her şey rayına oturacak. Dünyanın en güçlü, en büyük hava limanı inşallah artık uygulamada adımlarını da atmış olacak."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.



(Bitti)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek

AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı

Toldo ve Effenberg Yılın Futbolcusu Ödülünü Vermek İçin İstanbul'a Geliyor

ÖZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Şahin'den Ekrem İmamoğlu'na Anıtkabir Eleştirisi