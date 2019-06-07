Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatandaşlar ile sohbet etmesi ve fotoğraf çektirmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:39 Kaynak: AA
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