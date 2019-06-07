Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatandaşlar ile sohbet etmesi ve fotoğraf çektirmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatandaşlar ile sohbet etmesi ve fotoğraf çektirmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla selamlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:39 Kaynak: AA
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