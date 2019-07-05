Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:19 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı
'daki konutundan Üsküdar
'daki Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya ve AK Parti
İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak
eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılmak üzere Maslak
'a geçti.
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