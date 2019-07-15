Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:35 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen anma etkinliğine katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle Ankara
'da düzenlenen etkinliklerin ardından İstanbul
'a geldi. Hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde simge noktalardan biri olan Atatürk Havalimanı'nda organize edilen etkinliğe katılan Erdoğan, 15 Temmuz Gazileri tarafından karşılandı. Erdoğan'ın düzenlenen etkinlikte vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.
(İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda büyük buluşmaya katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 23 Haziran İstanbul seçimi sonrası İmamoğlu ile Erdoğan ilk kez bir arada görüntülendi 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu