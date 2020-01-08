CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile ortak yapacağı TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni için İstanbul'a geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile ortak yapacağı TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni için İstanbul'a geldi. Putin'in uçağı da saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yapmıştı. TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni yarın Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyunun çıkışı

-Detaylar


- Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:59 Kaynak: DHA
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