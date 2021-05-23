Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çeşitli yerlerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camii, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cezayirli Hasan Paşa Camii, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.

(İHA)