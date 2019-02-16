Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da CHP'li İlçe Belediyelerinin İnsanımıza Vermesi Gereken...
58 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da CHP'li ilçe belediyelerinin insanımıza vermesi gereken hizmetlerin önemli bir kısmını biz hayata geçirdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " İstanbul
'da CHP
'li ilçe belediyelerinin insanımıza vermesi gereken hizmetlerin önemli bir kısmını biz hayata geçirdik. İstanbul'u ve Ataşehir
'i ayağa kaldıran ne kadar proje, eser, yatırım varsa hepsinin altında bakanlıklarımızın ve Büyükşehir Belediyemizin imzası var."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:46 Kaynak: AA
Anadolu Yakası'nın En Değerli Alanına Şehir Hastanesi Yapılacak
İstanbul'da Yine Aynı Korku! Balat'ta 4 Katlı Bina Çöktü
CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak
Bakan Resmen Açıkladı! İlaç, Gübre ve Tohumda da Tanzim Satışlar Yapılacak