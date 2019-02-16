Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da CHP'li İlçe Belediyelerinin İnsanımıza Vermesi Gereken...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da CHP'li İlçe Belediyelerinin İnsanımıza Vermesi Gereken...

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da CHP'li ilçe belediyelerinin insanımıza vermesi gereken hizmetlerin önemli bir kısmını biz hayata geçirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'da CHP'li ilçe belediyelerinin insanımıza vermesi gereken hizmetlerin önemli bir kısmını biz hayata geçirdik. İstanbul'u ve Ataşehir'i ayağa kaldıran ne kadar proje, eser, yatırım varsa hepsinin altında bakanlıklarımızın ve Büyükşehir Belediyemizin imzası var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:46 Kaynak: AA

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