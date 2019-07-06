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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da milletvekilleri ile bir araya geliyor

35 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da milletvekilleri ile bir araya geliyor, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geliyor.
AK Parti'nin Beyoğlu Sütlüce'de bulunan il binasındaki  programa sabah saatlerinden itibaren çok sayıda milletvekili gelmeye başladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 10.30 sıralarında il binasına geldi. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda milletvekili ile il yöneticisi kapıda karşıladı. Basına kapalı olarak devam eden programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te de İstanbul'daki belediye başkanları ile bir araya gelecek.


- Tiftikci
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:01 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, İstanbul, Güncel
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