Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da milletvekilleri ile bir araya geliyor
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geliyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:47 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin İstanbul
milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geliyor. AK Parti
'nin Beyoğlu
Sütlüce'de bulunan il binasındaki programa sabah saatlerinden itibaren çok sayıda milletvekili gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kısıklı
'daki konutundan çıkarak saat 10.30 sıralarında il binasına geldi. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak
ve çok sayıda milletvekili ile il yöneticisi kapıda karşıladı. Basına kapalı olarak devam eden programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te de İstanbul'daki belediye başkanları ile bir araya gelecek.
- Tiftikci
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