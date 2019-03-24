Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'daki 200 Bin Engelli Kardeşimize Hizmet Verecek 17 Rehabilitasyon...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'daki 200 Bin Engelli Kardeşimize Hizmet Verecek 17 Rehabilitasyon...

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'daki 200 bin engelli kardeşimize hizmet verecek 17 rehabilitasyon merkezi kuracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'daki 200 bin engelli kardeşimize hizmet verecek 17 rehabilitasyon merkezi kuracağız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:53 Kaynak: AA

İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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