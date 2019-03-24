Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'daki 200 Bin Engelli Kardeşimize Hizmet Verecek 17 Rehabilitasyon...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'daki 200 bin engelli kardeşimize hizmet verecek 17 rehabilitasyon merkezi kuracağız"
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:53 Kaynak: AA
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