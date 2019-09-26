Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'daki deprem) Bu tür zamanlarda açıklama yapanlar çok olur.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'daki deprem) Bu tür zamanlarda açıklama yapanlar çok olur.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'daki deprem) Bu tür zamanlarda açıklama yapanlar çok olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İstanbul'daki deprem) Bu tür zamanlarda açıklama yapanlar çok olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın."

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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