Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'daki deprem) Bu tür zamanlarda açıklama yapanlar çok olur.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'daki deprem) Bu tür zamanlarda açıklama yapanlar çok olur.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İstanbul'daki deprem) Bu tür zamanlarda açıklama yapanlar çok olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın."
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