Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul fetih kutlamaları programında konuştu (1)
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:30 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı"nda konuştu. Erdoğan, "İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var. Daha 2 ay önce, cuma namazı kılan 52 Müslüman'ı vahşice şehit eden Yeni Zelandalı teröristin 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız' diyerek tehditler savurması asla tesadüfi değildir. İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik, hayata geçirdiğimiz hizmetler ve yatırımlarla İstanbul'un çehresini değiştirdik. 3 katlı İstanbul Tünelinin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak, hayata geçireceğiz" dedi.
- İstanbul
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