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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL FETİH KUTLAMALARI PROGRAMINDA KONUŞTU

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL FETİH KUTLAMALARI PROGRAMINDA KONUŞTU(Detaylar)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL FETİH KUTLAMALARI PROGRAMINDA KONUŞTU(Detaylar)
(Tür: İstanbul)
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL FETİH KUTLAMALARI PROGRAMINDA KONUŞTU
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:20 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel
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