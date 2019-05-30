CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL FETİH KUTLAMALARI PROGRAMINDA KONUŞTU
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL FETİH KUTLAMALARI PROGRAMINDA KONUŞTU(Detaylar)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:20 Kaynak: DHA
İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL FETİH KUTLAMALARI PROGRAMINDA KONUŞTU(Detaylar)
(Tür: İstanbul
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