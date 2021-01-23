Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni'nde konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 yılda hizmete alınacak 5 büyük proje ile donanmayı çok güçlü bir konuma getireceklerini söyledi.

Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak törenlerine katıldı.

Araştırma, geliştirme yatırımlarını artırarak yüksek teknoloji gerektiren sistemlerin hayata geçirilmeye devam ettiğini ifade eden Erdoğan, "Korkut alçak irtifa hava savunma sisteminin deniz versiyonu olan Gökdeniz'i ilk kez İstanbul Fırkateyni'yle birlikte envantere alacağız." diye konuştu.

Erdoğan, yerli ve milli olarak geliştirilen üç boyutlu arama radarı ve aydınlatma radarı gibi sistemlerinin de bu gemiyle ilk kez kullanılmaya başlanacağını dile getirerek, MİLGEM istif sınıfı gemilerin MİLGEM ada sınıfı gemilerden ana farklılığının hava savunma kabiliyetinin artırılması olduğunu kaydetti.

Bunun için geliştirmesi süren milli dikey atım sistemini de İstanbul Fırkateyni'nde ilk kez kullanacaklarını vurgulayan Erdoğan, ilk milli gemisavar füzesi Atmaca'nın gemilere entegre edilmeye başlandığını söyledi.

Bu gemilerde Atmaca'nın göreve hazır olacağını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşallah 5 yılda hizmete alacağımız 5 büyük proje ile donanmamızı çok güçlü bir konuma getireceğiz. Bu sene içinde test ve eğitim gemimiz Ufuk'u, yine bu yıl içinde üzerine konuşlandıracağımız helikopter ve İHA'larla hava operasyonları yapabileceğimiz çok maksatlı amfibi hücum gemimiz Anadolu'yu, önümüzdeki yıl yeni tip denizaltılarımızın ilki olan Piri Reis'i, 2023'te İstanbul Fırkateynimizi, 2024'te denizde ikmal ve muharebe destek gemisi DİMDEG'i inşallah Deniz Kuvvetlerimize kazandıracağız. Ayrıca denizaltı teknolojisinde önemli kabiliyetler edindiğimizi yeni tip 6 denizaltımızı 2022 yılında Piri Reis'ten başlayarak her yıl birer tane olmak üzere hizmete alacağız."

"MİLGEM istif sınıfındaki 6, 7 ve 8'inci fırkateynlerin inşa sürecini başlattık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizaltı platformlarından uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarının ileri teknolojiye sahip yerli ve milli silah ve sensör sistemleriyle birlikte geliştirilmesini ve bunların ihracatını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

MİLGEM istif sınıfında 6, 7 ve 8'inci fırkateynlerin inşasıyla ilgili süreci de yakın zamanda başlattıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Anadolu gemimizden sonra yerli ve milli olarak planlayacağımız uçak gemimiz bizi bu alanda en üst lige taşıyacaktır, bunun da görüşmelerini yapıyoruz ve süratle onun da adımını inşallah atacağız. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa 'Denizlere hakim olan cihana hakim olur.' diyerek deniz gücünün önemini ifade etmiştir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak kendimizi bu alanda sürekli geliştirmek, ileri teknolojilerle altyapımızı güçlendirmek durumundayız. Bunu da ancak bütüncül bir bakış açısıyla başarabiliriz. Kamu ve özel sektörüyle Türk savunma sanayinin tamamı bir bütündür. Terör örgütleriyle simbiyotik ilişkisi olanların tamamı yalan, tamamı çarpıtma ürünü hezeyanlarının bizi doğru yoldan alıkoymasına müsaade edemeyiz. Bunların amacı ülkemizi sadece askeri açıdan değil ekonomik olarak da dışarıya bağımlı kılmaktır."

Erdoğan, merhum Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş ve Nuri Killigil gibi vatan ve millet sevdalısı girişimcilerin projelerini dinamitleyenlerin bugün de aynı tavrı farklı söylemlerle devam ettirdiğini vurgulayarak, "Heyhat artık o günler geçti. Onlar eski Türkiye'deydi. Şimdi yeni Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye var. Onlar ne yaparsa yapsın biz hedeflerimize, sınırsız teknolojiler, güvenli yarınlar şiarıyla çalışan kuruluşlarımızın gayretleriyle inşallah ulaşacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

İstanbul Fırkateyni'nin inşasının kazasız ve belasız tamamlanması dileğinde bulunan Erdoğan, projede emeği geçenlere de teşekkür etti.

Erdoğan, ilk kaynağı yapılacak Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi'nin dost ve kardeş Pakistan'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Notlar

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve ilgililer katıldı.

Burada resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemisi'nin ilk kaynağını yaptı.

Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gelen hazır raporunun ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar, "İstanbul gemisini denize indiriyorum. Vatanıma milletime hayırlı ve uğurlu olmanı, şanlı Türk bayrağını denizlerde şeref ve başarıyla dalgalandırmanı diliyorum. Bahtın açık, denizlerin sakin, pruvan neta olsun." ifadelerini kullandıktan sonra, misinayı keserek İstanbul Fırkateyni'ni denize indirdi.

İlk milli fırkateyn TCG-İstanbul gemisi

MİLGEM Projesinin 5. gemisi, projenin ilk istif sınıfı fırkateyni, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle STM firması ana yükleniciliğinde inşa ediliyor. Projede, 80 civarında, büyük çoğunluğu yerli olan alt yüklenici firma görev alıyor. Projede çalışan toplam firma sayısı ise 220.

Geminin, denize indirilmesinin ardından yapılacak testlerin ardından 2023'te teslim edilmesi hedefleniyor.

(Bitti)