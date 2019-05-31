Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul halkının karşısına çok büyük imaj kampanyalarıyla, hoşgörü,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul halkının karşısına çok büyük imaj kampanyalarıyla, hoşgörü,...

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul halkının karşısına çok büyük imaj kampanyalarıyla, hoşgörü, diyalog, çağdaşlık abidesi olarak çıkartılan kişilerin suratındaki makyaj döküldükçe, gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul halkının karşısına çok büyük imaj kampanyalarıyla, hoşgörü, diyalog, çağdaşlık abidesi olarak çıkartılan kişilerin suratındaki makyaj döküldükçe, gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Hayatında hiçbir başarı hikayesi olmayan, eserleriyle değil sadece hoyratlık, hakaret, tehdit, tahammülsüzlük, bütün bunlarla gündeme gelen bir kişiye benim vatandaşımın İstanbul'u emanet etmeyeceğine inanıyorum."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:44 Kaynak: AA
Makyaj, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
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