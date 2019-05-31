Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul halkının karşısına çok büyük imaj kampanyalarıyla, hoşgörü,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul halkının karşısına çok büyük imaj kampanyalarıyla, hoşgörü, diyalog, çağdaşlık abidesi olarak çıkartılan kişilerin suratındaki makyaj döküldükçe, gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:44 Kaynak: AA
: "İstanbul
halkının karşısına çok büyük imaj kampanyalarıyla, hoşgörü, diyalog, çağdaşlık abidesi olarak çıkartılan kişilerin suratındaki makyaj döküldükçe, gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Hayatında hiçbir başarı hikayesi olmayan, eserleriyle değil sadece hoyratlık, hakaret, tehdit, tahammülsüzlük, bütün bunlarla gündeme gelen bir kişiye benim vatandaşımın İstanbul'u emanet etmeyeceğine inanıyorum."
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