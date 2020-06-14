Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti açılışını gerçekleşirdi (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti açılışını gerçekleşirdi (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı 3. bağımsız pisti, devlet konukevi ve cami açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti açılışını gerçekleşirdi (1), System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı 3. bağımsız pisti, devlet konukevi ve cami açılışını gerçekleştirdi.

İstanbul Havalimanı Devlet Konukevi önünde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz katıldı.

KALKIŞ İZNİNİ ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanına helikopterle geldi. Tören öncesi alana gelenlerin ateşleri ölçüldü, dezenfektan ikram edildi. Erdoğan törenin ardından İstanbul Havalimanı'nın 3 pistinden aynı anda kalkan Türk Hava Yolları'nın (THY) TK1453, TK1923 ve TK2023 uçaklarının kalkış iznini verdi. Erdoğan, "Yeni pistimiz havalimanımız için hayırlı olsun" diyerek uçakların tek tek kaptanlarına bağladı. Erdoğan, "Kalkış serbest" diyerek kaptanlara "Hayırlı olsun" dileklerini illeti ve kalkış iznini verdi. Uçakların kalkışının ardından açılış kurdelesi Erdoğan tarafından kesildi. Törende sosyal mesafeye uyulduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, "Bu eserlerin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımız, kurumlarımızı, havalimanının işletmecilerini, mühendisinden işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum" dedi.  Erdoğan, "Bu havalimanınız Türkiye'nin 2023 hedeflerinden sembol isimlerinden biridir. 107, 423 bin uçuşa ve 65 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Yeni hizmete girecek olan 3. Pist, taksi yolu ve kule ile bekleme süreleri azalacaktır. Dünyanın en büyük uçaklarının daha iniş kalkış yapabilmesine, park yapabilmesine olanak sağlayacaktır" diye konuştu.

Erdoğan, "İstanbul Havalimanı'ndan neredeyse dünyada ulaşılamayacak önemli merkez bulunmuyor. İstanbul Havalimanının açılmasıyla küresel ve bölgesel yeni bir dönem başladı. Özellikle ulaşımda ve sağlıkta çıtayı her geçen gün yukarı taşıyoruz. Devlet Konukevi ve camimizin açılmasıyla iki önemli alanı da tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

"YOLUNUZ, SUYUNUZ YOKSA MEDENİ OLMAKTAN BAHSEDEMEZSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkınmanın temel unsuru olarak ulaştırma yatırımlarında ne kadar büyürsek ülkemizin kalkınmasının önünü o kadar açmış olur. Yol, su medeniyettir. Yolunuz, suyunuz yoksa medeni olmaktan bahsedemezsiniz. Bu yüzden ulaştırma ve altyapı hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürmekteyiz" diye konuştu.  Erdoğan, "Eğer 45 günde bu millet 1008 odalı bir hastaneyi Yeşilköy'e, birini Sancaktepe'ye yapıyorsa bu milletinin ne kadar muktedir olduğunu görüyoruz. Öbür taraftan Çam ve Sakura Hastanesini yaparak dünyaya bir muktediriz dedik" dedi.

"YALANLA YAPILAN SİYASETİN SONU HÜSRANLA NETİCELENMEYE MAHKUMDUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maske, mesafe, temizlik buna dikkat edelim. Buna dikkat etmezsek sıkıntılar devam eder. Dikkat edersek bu süreci Allah'ın izniyle çok kısa sürede atlatırız ve o eski huzurlu günlerimize döneriz" dedi.  Erdoğan, "Hayatlarında tek bir eser bile ortaya koyamayanların kulp takma gayretleri yerini bulamayacaktır. Devir hizmet siyaseti devridir. Bizim siyasetimiz bu ülkenin 83 milyon ferdinin, kendini güvende, özgür ve müreffeh hissetmesi siyasetidir. Şayet bizimle yarışmak isteyen varsa, gelsin hedefin, mücadelesini bu konularda ortaya koysun. Yalanla yapılan siyasetin sonu hüsranla neticelenmeye mahkumdur" diye konuştu.

"BİR TARAFTA ESER ÜRETENLERİN, DİĞER TARAFTA TAKOZ KOYANLARIN HAKİKATİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Erdoğan, "Bugün Türkiye'yi dünyada güçlü kılan ne varsa, hepsinin çok büyük mücadeleler, kavgalar sonucunda inşa edebildik. Kavgalar her zaman çok da kötü değildir. Ne diyor Cemil Meriç üstadımız, 'düşünmek savaşmaktır. Bir nesil, bir medeniyet uğruna savaşmaktır. Böyle bir savaşta taraf tutmamak söz konusu değildir'. Taraf tutmayan insan şahsiyeti felce uğramış insandır, 'ben tarafım, hakikatin tarafıyım. Biz de, bir tarafta eser üretenlerin, diğer tarafta takoz koyanların hakikati ile karşı karşıyayız. İşte bu yüzden milletimizi 18 yıldır tarafını değiştirmedi" şeklinde konuştu.

"EN ZORLU HAVA KOŞULLARINDA İNİŞ VE KALKIŞA OLANAK SAĞLAYACAKTIR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil  Karaismailoğlu da şunları söyledi:

"Geçmişten günümüze kadar ortaya koymuş olduğunuz vizyonla havacılık sektöründe muhteşem bir değişim başladı. ve 18 yılın sonunda, geldiğimiz noktada, sayısız proje ve yatırımı hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Yola çıkarken hep şunu vurguladınız; 'Hava yolu halkın yolu olacak.' Öyle de oldu. Bugün Türkiye'nin her noktasında vatandaşlarımız, havayoluna erişim kolaylığını ve konforunu yaşıyorlar. Sizleri İstanbul Havalimanımızın geldiği durum ve yeni pistimiz hakkında kısaca bilgilendirmek istiyorum; İstanbul Havalimanımız, 150 havayolu şirketine ve 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlayacak dev kapasitesiyle, Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptı. Fiziki alt yapısı, teknoloji yatırımları, hizmet kalitesi ile havacılık sektörünün adeta baş tacı oldu. Bu durum ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıdı. Bugün açılışını yaptığımız 3'üncü pistimiz, hakim rüzgar yönüne göre konumlandırılmış ve 18 (kuzey), 36 (güney) pist başı ismiyle adlandırılmıştır. Yani pistimizin ismi 18/36 pisti olmuştur. Pistimiz, 3 bin 60 metre uzunluğunda, 45 metre gövde ve her iki kısımda 15'er metre kaplamalı banket genişliğine sahiptir. Toplam kaplamalı kısım, banketler dahil 75 metredir. Pist, bu durumuyla en büyük yolcu uçaklarının iniş ve kalkışına imkan tanıyan 4F kategorisindedir. Piste ait taksi yolları 23 metre gövde ve her iki kısımda 10,5 metre kaplamalı banket genişliğindedir. Toplamda taksi yolarının genişlikleri ise 44 metredir. Bu durum, F kategori en büyük yolcu uçaklarının dahi güvenli bir şekilde taksi hareketlerine olanak tanımaktadır. Toplamda 25 adet taksi yolu içermektedir. Pistin güney kısmında, soğuk hava koşullarında trafiği sağlamak amacıyla uçağın buzlanmasını önlemek için de-icing apronu bulunmaktadır. Bu alanda en büyük yolcu uçaklarına, de-icing hizmeti sağlanabilmektedir. Ayrıca 3'üncü pistimiz havacılıkta CAT-III olarak adlandırılan en zorlu hava koşullarında iniş ve kalkışa olanak sağlayacak elektrik ve elektronik seyrüsefer sistemlerine sahiptir. Peki, 3'üncü pistimizin varlığı seyahat edecek vatandaşlarımıza nasıl yansıyacak; İstanbul Havalimanı'nda hizmete giren 3'üncü pist ile hem havayolu şirketleri hem de vatandaşlarımız zamandan kazanmış olacak. Özellikle iç hat uçuşlarında, mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacak. Hava trafiğinin yoğun olduğu havalimanlarındaki sıkışıklığı hafifletmeyi amaçlayan, ikinci 'End-Around Taksi Yolu' da yeni pistle birlikte hizmete girecek. Böylelikle aynı anda iniş-kalkış yapılan İstanbul Havalimanı'nda, uçakların yerdeki hareketlerinde kısıtlama olmayacak. Pistimizin yanı sıra bugün burada üç önemli açılış daha gerçekleştiriyoruz; Pist ile birlikte açılışını yaptığımız Hava Trafik Kontrol Kulemiz; 45 metre yüksekliğinde ve 10 kontrol pozisyonuna sahiptir. Piste ve terminalin doğusuna hizmet verecek olan 2'nci Kule, 1'inci Kule ile birlikte aynı anda operasyon yapacaktır. İki kulenin aynı anda aktif olması dünyada çok az sayıda havalimanında bulunan bir özelliktir. Devlet Konuk Evimizi ise; Şeref Salonu, 2 konferans salonu, 502 metrekarelik fuaye alanı ve 3 ayrı toplantı salonu ile temsil kabiliyeti yüksek bir tesis olarak hizmete alıyoruz. Estetik mimarisi ve süslemeleriyle; gözlere ve gönüllere hitap eden İstanbul Havalimanı Camimiz ise kapalı alanında 4 bin 163 kişiye, avlusu ile birlikte de toplam 6 bin 230 kişiye kapılarını açacak. Rabbim içinden cemaatini, minarelerinden ezanı, kubbesinden de Kur'an nidalarını eksik etmesin. Liderliğinizde, hem cennet vatanımız hem de Aziz İstanbul'umuz için dev projelere imza atıyoruz."


- İstanbul
İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 05:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti açılışını gerçekleşirdi (1) - Son Dakika

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