Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde konuştu (1) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe - Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına Anneler Günü'nü kutlayarak başladı. "İki yıllık inşaat sürecinin sonunda tünelde ışığı görüyoruz" diyen Erdoğan, "İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır. İstanbul şehrin kuzey aksı üzerinde çok önemli ve verimli toplu taşıma alternatifine kavuşacaktır. Ray döşeme, sinyalizasyon işlemlerinin erkenden tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Sağlık turizmini çok önemsediklerini belirten Erdoğan, " Sancaktepe'nin yanında herhangi bir havalimanı var mı? İnanın bilmezler. Orada askeri bir havalimanı vardı. Aynı şekilde Yeşilköy, burada da havalimanının bir ucuna inşa ediyoruz. Sağlık turizmine yönelik her iki yere de yurtdışından gelenler uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerini yapıp ondan sonra uğurlayacağız. Bu bizim için yeni bir açılımdır. Türkiye burada sağlık üssü olma görevini yapacaktır. Cleveland'a gidiyorlardı, bundan sonra İstanbul'a gelecekler" dedi.