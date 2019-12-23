Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'nin açılışını yaptı. Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:23 Kaynak: DHA
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