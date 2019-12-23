Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'nin açılışını yaptı.

Serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekilerle sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:23 Kaynak: DHA
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