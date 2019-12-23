Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açtı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açtı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açtı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kızı Esra Albayrak ile birlikte İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'ni açtı.

Dış Hatlar Terminali gidiş katında yer alan serginin açılışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu ve İGA CEO'su Kadri Samsunlu katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetliler açılış kurdelesini birlikte kesti.

(Tuncer Cengiz/İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, İran'a uyguladığı yaptırımları sona erdirmek zorunda kalacak"
Apple'a şantaj yapan Türk hackera 2 yıl hapis cezası Araştırmaya göre alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor Son dakika: Ömer Çelik'ten sert Libya açıklaması: Diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır

Son Dakika Haberleri
19:26 Adalar'da ruam sessizliği... otel rezervasyonlarını iptal edenler oldu, esnafın satışları düştü. - Son Dakika
19:26 Gaziantep islahiye'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
19:26 Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:22 Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden atık su arıtma tesisi açıklaması - Son Dakika
19:20 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
18:40 Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Son Dakika
18:31 Son dakika: Ömer Çelik'ten sert Libya açıklaması: Diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 19:29:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]