Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pistinin açılış töreninde konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pistinin açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim siyasetimiz bu ülkenin 83 milyon ferdinin her birinin kendini özgür, güvende, huzurlu hissetmesi, müreffeh bir hayat sürmesi siyasetidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pistinin açılış töreninde konuştu: (3), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim siyasetimiz bu ülkenin 83 milyon ferdinin her birinin kendini özgür, güvende, huzurlu hissetmesi, müreffeh bir hayat sürmesi siyasetidir. İstanbul Havalimanını da bunun için inşa ettik. Suriye'de ve Libya'daki harekatlarımızı da bunun için gerçekleştirdik. Şayet bizimle yarışmak isteyen varsa gelsin iddiasını, hedefini, mücadelesini bu konularda ortaya koysun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkış kapasitesini arttırmak amacıyla yapılan üçüncü pistin, Devlet Konukevi'nin ve caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat edilmemesi durumunda sıkıntıların devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi durumunda ise bu sürecin (Kovid-19) çok daha hızlı atlatılarak, eski huzurlu günlere yeniden dönüleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Salgın döneminde iyice belirginleşen avantajlarımızı, hedeflerimize ulaşmanın aracı haline getirmek için de gece gündüz çalışacağız. Geçmişte Türkiye küresel düzeydeki büyük dönüşüm dönemlerini vizyonsuz siyasi kadrolar veya kendi iç kavgaları sebebiyle değerlendirememiştir. İnşallah bu defa öyle olmayacak. Her ne kadar birileri hep yaptıkları gibi ülkemizi yine istikrarsızlık batağına çekmek için çırpınıyorlarsa da, bunlara asla fırsat vermeyeceğiz. Kimi ihtirasına gem vuramadığı için kimi de dış mahreçli senaryolarda kendilerine verilen rol gereği Türkiye'yi frenlemeye çalışsa da hiçbiri amacına ulaşamayacak." diye konuştu.

"Devir, hizmet siyaseti devridir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin kimin ülke için çalıştığını, kimin de kendi çıkarları peşinde koştuğunu gayet iyi gördüğünü belirterek, "Hayatlarında ortaya koyabildikleri tek bir eser dahi olmayanların yapılan her işe kulp takmaya çalışma gayreti boşunadır. Türkiye'nin demokrasi ve ekonomide geldiği seviye sayesinde artık siyaset mühendisliği yöntemleriyle ülkeye istikamet çizme projelerinin başarı şansı kalmamıştır. Devir, hizmet siyaseti devridir. Bizim siyasetimiz bu ülkenin 83 milyon ferdinin her birinin kendini özgür, güvende, huzurlu hissetmesi, müreffeh bir hayat sürmesi siyasetidir. İstanbul Havalimanını da bunun için inşa ettik. Suriye'de ve Libya'daki harekatlarımızı da bunun için gerçekleştirdik. Şayet bizimle yarışmak isteyen varsa gelsin iddiasını, hedefini, mücadelesini bu konularda ortaya koysun." ifadelerini kullandı.

Yalanla, iftirayla, dedikoduyla, aldatmacayla yapılan siyasetin sonunun, hüsranla neticelenmeye mahkum olduğunu kaydeden Erdoğan, çeyrek asır öncesinin ve yarım asır öncesinin Türkiye'sinin refleksleriyle, geleceğin Türkiye'sinin inşa edilemeyeceğini söyledi.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya değişti, Türkiye değişti, toplumlar değişti, insanlar değişti. Sadece ülkemizdeki bir avuç siyaset esnafı ne yazık ki değişmedi. Eğer biz bu gerçeği görmeseydik ve ülkemizi bu günlere hazırlamasaydık ne şu an içinde bulunduğumuz eser vardı ne de salgın karşısında bu kadar dirençli olabilirdik. Dikkat ediniz bugün Türkiye'yi dünyada güçlü kılan ne varsa hepsini de çok büyük mücadeleler ve kavgalar sonunda inşa edebildik. Kavga her zaman kötü değildir."

"Milletimiz 18 yıldır tarafını hiç değiştirmedi"

Vefatının 33. yılında merhum Cemil Meriç'in sözlerinden alıntı yapan Erdoğan, "Saygıyla ve rahmetle yad ettiğimiz Cemil Meriç üstadımız, 'Düşünmek, savaşmaktır. Bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir medeniyet uğruna savaşmak.' İşte böyle bir savaşta taraf tutmamak diye bir tavır söz konusu olamaz. Yine merhum Cemil Meriç'in kalemiyle ifade edecek olursak, 'Taraf tutmayan insan şahsiyeti felce uğramış insandır. Ben tarafım, hakikatin tarafıyım.' Biz de bir tarafta eser üretenlerin diğer tarafta takoz koyanların bulunduğu hakikatiyle karşı karşıyayız. İşte bunun için milletimiz 18 yıldır tarafını hiç değiştirmedi." şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer bir gün bizden daha iyi eser üretecek, bizden daha iyi hizmet edecek birileri gelir ve milletimiz de onu tercih ederse inanın bundan sadece memnuniyet duyarız. İşte o gün gelene kadar ülkemiz ve milletimiz için daha çok neler yapabileceğimizin kavgasını vermeyi sürdüreceğiz. Hala eski siyaset yöntemleriyle bu ülkenin geleceğine talip olduğuna iddia edenlere cevabımızı merhum üstadın şu sözleriyle vererek sözlerimi bitirmek istiyorum. 'Sana kızmıyorum. Sen bu kadarsın. Bilmeliydim.' Evet, kimin ne olduğunu bilecek ve yolumuza devam edeceğiz."

Erdoğan, İstanbul Havalimanının üçüncü pisti ve ikinci kulesiyle, Devlet Konukevi ve caminin hayırlı olmasını dileyerek, iftihar verici bir eserin yeni bölümlerinin Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Tören

İstanbul Havalimanı 3. bağımsız pisti, Devlet Konukevi ve cami, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden İstanbul Havalimanı'na helikopterle gelerek 3. pisti havadan inceledi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile beraberindekiler, açılışı yapılan yerlerde incelemeler yaparak tören alanına geçti.

Törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da yer aldı.

Tören alanındaki misafirler sosyal mesafeli olarak yerleştirilen sandalyelerde oturdu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği kalkış izniyle üç ayrı pistten TK1453, TK1923 ve TK2023 çağrı adlarına sahip üç THY uçağı aynı anda havalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli kardeşilerim şimdi 3 pistimizden aynı anda hareket edecek uçaklarımızın kalkış izinlerini vereceğiz. Hazır mıyız? TK1453. Yeni pistimiz havalimanımız için hayırlı olsun." diyerek kaptanlara söz verdi.

Kaptanlardan Serkan Cevdet Tansu da, "Yeni pistimiz Türk Hava Yolları ve Türk havacılığı için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan da, "Ben de şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 pistten 3 uçağın hareket ettiğini belirterek, "Bugünkü açılış törenlerimiz milletimiz için, ülkemiz için, yüklenici firmalarımız için hayırlara vesile olsun inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun." şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı'nın birinci pistinden TK1453 koduyla, Airbus-321 tipi uçak ile uçuşu, kaptan Serkan Cevdet Tansu, kaptan Murat Toktar ve ikinci pilot Begüm Özkan, 2. pistten TK1923 kodu ve Boeing-737 tipi uçak ile kaptan Zeynep Akkoyun Çam, ikinci pilot Dilek Ayar Kayahan ve kaptan İlyas Çağlar Koçer, 3. pistten ise TK2023 kodu ve Boeing-787 tipi uçak ile de kaptan Murat Gülkanat, kaptan Murat Gökkaya ve kaptan Volkan Taşan gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından camiyi gezerek helikopterle alandan ayrıldı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 06:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pistinin açılış töreninde konuştu: (3) - Son Dakika

Son Dakika

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