Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Havalimanının ilk etabının ikinci fazını, haziran ayında hizmete... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul Havalimanının ilk etabının ikinci fazını, haziran ayında hizmete... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Havalimanının ilk etabının ikinci fazını, haziran ayında hizmete...

6 saat önce

NTÜ DÖKÜMÜ : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

NTÜ DÖKÜMÜ :

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (11)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Havalimanının ilk etabının ikinci fazını, haziran ayında hizmete...

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:03 Kaynak: AA
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