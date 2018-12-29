Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul İçin En Büyük Tehdit Deprem, En Büyük Siyasi Tehdit İse Chp"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul için en büyük tehdit deprem, en büyük siyasi tehdit ise CHP" "İstanbul için en büyük tehdit deprem, en büyük siyasi tehdit ise CHP zihniyetidir" "CHP adını da değiştirse kılığını da değiştirse, söylemini de değiştirse milletimiz onu sesinden tanır" "CHP'ye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul için en büyük tehdit deprem, en büyük siyasi tehdit ise CHP"

"İstanbul için en büyük tehdit deprem, en büyük siyasi tehdit ise CHP zihniyetidir"

"CHP adını da değiştirse kılığını da değiştirse, söylemini de değiştirse milletimiz onu sesinden tanır"

"CHP'ye İstanbul gibi bir şehri teslim etmek, dikeni sulamaktır"



İSTANBUL - -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul adaylarını tanıtım programında yaptığı konuşmada, "İstanbul için en büyük tehdit deprem, en büyük siyasi tehdit ise CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa İstanbul acı çekmiş, kıvranmış, vakit kaybetmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'na katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşleri ile birlikte geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Cem Karaca'nın seslendirdiği "hep kahır" şiirini hatırlatarak, "Biz İstanbul'u hep kahırla devraldık. Tarihine kültürüne uygun hizmetlerle donatarak biz bu günlere getirdik. Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında. Yeni bir tercih aşamasında. İnşallah İstanbul 31 Mart 2019 akşamı kendisini sakinlerinin her yerde güldüğü, huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir şehir olarak geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını seçecek. Hem büyükşehirde hem ilçelerde tüm benliğini İstanbul'a adamış adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız. Adaylarımız birikimleri ile, enerjileri ile, projeleriyle 5 yıl süreyle İstanbul'a hizmet edecekler. AK Partinin her ferdi gibi İstanbul adaylarımız da hizmet siyaseti ile gece gündüz hemşerilerimizin emrine olacak" şeklinde konuştu.

"İstanbul için en büyük tehdit deprem, en büyük siyasi tehdit ise CHP zihniyetidir"

CHP döneminde İstanbul'un ihmal edildiğini söyleyen Erdoğan, "İstanbul için en büyük tehdit deprem, en büyük siyasi tehdit ise CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa İstanbul acı çekmiş, kıvranmış, vakit kaybetmiştir. İdeolojik olarak bu partiye oy verenler dışında hiçbir vatandaşımız CHP'nin İstanbul'a hizmet sunacağına inanmadığı için 24 senedir o zihniyeti büyükşehire yaklaştırmadı. Genel başkanından il başkanın şöyle bir baktığınızda CHP zihniyetinin 1994'ün bir adım ötesine geçemediğini görüyorsunuz. Sadece konuşuyorlar, millete hakaret ediyorlar. Ne İstanbul, ne Türkiye, ne de dünyada ne olup bittiği umurlarında. Varsa yoksa kendi partilerindeki iktidar mücadelesi, ekipçilik mücadelesi, hizipçilik mücadelesi. CHP neredeyse sadece bunlardan ibaret bir partidir. Kendileri de bunun farkında oldukların için her seçim şapkadan başka bir tavşan çıkarma peşine düşüyorlar. Bir bakıyorsunuz çarşaflı kadınlara roze takıyor, bir başka gün müftünün karısı kılığında üyeleri ile tüm inananlara hakaret ediyorlar. Her seçim döneminde kılıktan kılığa, şekilden şekle giriyorlar. Transferden, transformasyona her türlü siyasi oyun bunlarda mubahtır. Tek bir hedefleri var AK Parti'nin önünü kesmek. Bunun için kendilerini, siyasi duruşlarını inkar dahil çeviremeyecekleri numara yok. Boşuna uğraşıyorlar çünkü milletimiz bunları ciğerine kadar tanıyor" ifadelerini kullandı.

"CHP adını da değiştirse kılığını da değiştirse, söylemini de değiştirse milletimiz onu sesinden tanır"

Yazar Cenap Şahabettin'in "Karga adını değiştirse de sesinden tanınır" sözlerini hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kargayı biz sesinden tanırız. CHP adını da değiştirse kılığını da değiştirse, söylemini de değiştirse milletimiz onu sesinden tanır. Nasıl mı tanır. Tek parti devrindeki zulmünden tanır. Darbeler cuntalara verdiği destekten tanır. Sokak teröristlerine sahip çıkmalarından tanır. İnancına kültürüne olan husumetinden tanır. Terör örgütleri ile olan ilişkisinden tanır. Ülkesini yurt dışına şikayet edip bu şekilde siyasi rant peşinde koşmasından tanır. Cumhurbaşkanlığı adayı dahil olmaya cesaret edemeyen genel başkanından tanır. Millete hakaret eden yöneticilerinden, milletvekillerinden, il başkanlarından tanır. Lafa gelince demokrat, özünde simsiyah ya da kıp kızıl faşist duruşundan tanır. Milletimiz bunları seçilmiş Cumhurbaşkanını asmakla, zehirlemekle, darbe ile tehdit eden o bet sesinden tanır. Bakın sahip çıkıyor. Niye al birini vur öbürüne. CHP hangi boyaya boyanırsa boyanır milletimiz onu tanır, bilir ve hak ettiği yere yerleştirir" diye konuştu.

"CHP'ye İstanbul gibi bir şehri teslim etmek, dikeni sulamaktır"

"Millet bilir ki CHP'ye İstanbul gibi bir şehri teslim etmek, dikeni sulamaktır" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gerçek karşısında en büyük sorumluluk bize düşüyor. Milletimizi dikeni sulamak mecburiyetinde bırakmamak için teşkilatımızla, milletvekillerimizle, adaylarımızla birlikte çok çalışmak zorundayız. Unutmayın kimse AK Parti'ye oy vermek zorunda değil. Biz insanlarımızın önce gönüllerini fethetmek, sonra oylarına talip olmak durumundayız. Önce ahlakımızla, karakterimizle, duruşumuzla milletimizin gönlüne girecek, ardından yaptığımız hizmetlerle onların oyunu alacağız. Unutmayınız her şeyden önce bir şeye çok dikkat edeceğiz. Tevazu, samimiyet, gayret. Biz 31 Mart'ta kampanyamızı gönül belediyeciliği üzerine bina ettik. Bunun başka bir yolu yok.

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