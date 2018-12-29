Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul İçin En Büyük Tehdit Depremse En Büyük Siyasi Tehdit de CHP...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul İçin En Büyük Tehdit Depremse En Büyük Siyasi Tehdit de CHP...

6 dakika önce

- Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:31 Kaynak: AA

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