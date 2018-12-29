Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul İçin En Büyük Tehdit Depremse En Büyük Siyasi Tehdit de CHP...
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- Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:31 Kaynak: AA
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