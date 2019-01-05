Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Tamamı Bu Yıl Bitiyor.
36 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamı bu yıl bitiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "İstanbul- İzmir
Otoyolu'nun tamamı bu yıl bitiyor. Kim yapıyor? AK Parti. Maliyeti 2 milyar lira olan Menemen-Aliağa- Çandarlı
Otoyolu'nun yapımı devam ediyor, inşallah 2021'de onu da tamamlıyoruz. Bir de siz yapın be. Yapamazlar, bu irade, bu dirayet bunlarda yok."
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:45 Kaynak: AA
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