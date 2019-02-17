Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul-İzmir Otoyolunun Balıkesir Kuzey ve Batı Kavşağı Arasındaki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul-İzmir Otoyolunun Balıkesir Kuzey ve Batı Kavşağı Arasındaki...

48 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler BALIKESİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitingine katılarak konuşma yaptı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler BALIKESİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitingine katılarak konuşma yaptı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul- İzmir otoyolunun Balıkesir kuzey ve batı kavşağı arasındaki kısmıyla Akhisar ve Saruhanlı kavşakları arasındaki bölümünü önümüzdeki ay trafiğe açıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:30 Kaynak: AA

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