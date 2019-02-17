Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul-İzmir Otoyolunun Balıkesir Kuzey ve Batı Kavşağı Arasındaki...
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- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler BALIKESİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitingine katılarak konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:30 Kaynak: AA
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