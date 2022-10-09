Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Onur Şener'in öldürülmesi) Faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim edilmesi Açılıştan görüntüler İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim edilmesi Açılıştan görüntüler İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuştu. (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Onur Şener'in öldürülmesi) Bunu siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Onur Şener'in öldürülmesi) Faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu