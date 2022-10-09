Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim edilmesi
Açılıştan görüntüler İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Onur Şener'in öldürülmesi) Bunu siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Onur Şener'in öldürülmesi) Faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Onur Şener'in öldürülmesi) Faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız' - Son Dakika