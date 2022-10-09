Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Onur Şener'in öldürülmesi) Faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Onur Şener'in öldürülmesi) Faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız"

09.10.2022 15:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim edilmesi Açılıştan görüntüler İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim edilmesi

Açılıştan görüntüler İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Onur Şener'in öldürülmesi) Bunu siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Onur Şener'in öldürülmesi) Faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız."

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Onur Şener'in öldürülmesi) Faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Onur Şener'in öldürülmesi) Faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız" - Son Dakika
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