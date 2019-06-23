Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye...

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum."
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:33 Kaynak: AA
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