Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul şehirlerden bir şehir değildir. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul şehirlerden bir şehir değildir.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul şehirlerden bir şehir değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul şehirlerden bir şehir değildir. Bu şehrin anlamını kavramak için sadece gözünüzle siluetine bakmanız yetmez. Ancak tüm kalbinizle bakarsanız bu şehre nüfuz edebilirsiniz."
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10.05.2020 22:36:11. #1.13#
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