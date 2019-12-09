Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Süreci ile bölgemiz için ne kadar kritik bir adım attığımızı çok...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Süreci ile bölgemiz için ne kadar kritik bir adım attığımızı çok...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişi Salondan genel görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi - İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişi

Salondan genel görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi - İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Süreci ile bölgemiz için ne kadar kritik bir adım attığımızı çok...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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