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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Süreci ile bölgemiz için ne kadar kritik bir adım attığımızı çok...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişi Salondan genel görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi - İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişi
Salondan genel görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi - İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.
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