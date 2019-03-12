Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirler Listesinde, 8'incilikten...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u dünyanın en çok ziyaret edilen şehirler listesinde, 8'incilikten ilk sıralara çıkarmakta kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u dünyanın en çok ziyaret edilen şehirler listesinde, 8'incilikten ilk sıralara çıkarmakta kararlıyız."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:07 Kaynak: AA
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