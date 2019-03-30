Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u Konstantinopol'e Çevirmeye Yeltenen Haçlı Bozuntularına...
15 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bağcılar Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Bağcılar
Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.
(8) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Sizlerden son günlerde dilleri çözülen FETÖ'cü hainlere, 15 Temmuz gecesi elinde kadehle darbecileri kutlayanlara, İstanbul
'u Konstantinopol'e çevirmeye yeltenen Haçlı bozuntularına, Kandil
'in uzantılarının tehditlerini sineye çeken korkaklara, karanlık pazarlıklarla teröristleri belediyelere sızdırmaya çalışanlara, tüm ezan ve bayrak düşmanlarına, velhasıl istiklalimiz ve istikbalimize kasteden herkese sandıktan oylarınızla bir ders vermenizi istiyorum. Onun için adaylarımızı size emanet ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:14 Kaynak: AA
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