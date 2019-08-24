Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'u sel bastı beyefendi tatilde. Daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım"

" Doğu Akdeniz'de petrol veya doğal gaz bulduğumuzda bugün ülkemize ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecekler"

"Enerji demek güç demektir"

" Diyarbakır'daki anne evladım verilene kadar bu kapıdan ayrılmayacağım diyor"