Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u sel bastı beyefendi tatilde.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u sel bastı beyefendi tatilde.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u sel bastı beyefendi tatilde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'u sel bastı beyefendi tatilde. Daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım"

" Doğu Akdeniz'de petrol veya doğal gaz bulduğumuzda bugün ülkemize ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecekler"

"Enerji demek güç demektir"

" Diyarbakır'daki anne evladım verilene kadar bu kapıdan ayrılmayacağım diyor"

Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, İstanbul, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:50 Kaynak: İHA
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