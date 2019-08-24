Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u sel bastı beyefendi tatilde.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u sel bastı beyefendi tatilde.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:50 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'u sel bastı beyefendi tatilde. Daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım"
" Doğu Akdeniz'de petrol veya doğal gaz bulduğumuzda bugün ülkemize ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecekler"
"Enerji demek güç demektir"
" Diyarbakır'daki anne evladım verilene kadar bu kapıdan ayrılmayacağım diyor"
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