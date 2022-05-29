Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşlerine gelince yeşil edebiyatı yaparlar, işlerine gelmeyince burada olduğu gibi asfaltperestliğe, betonperestliğe soyunurlar. Bunun için bu riyakarları, bu yeminli ülke düşmanlarını, sinsi beşinci kol aparatlarını dikkate almıyoruz, almayacağız. Milletimiz de bunları adam yerine koymadığını inşallah 2023'te gösterecek." dedi.

İstanbul'un Fethi'nin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahırlarından ölseler de biz bu oyunları da bozacağız. Hasetlerinden çatlasalar da biz bu eserleri tamamlayıp milletimizin hizmetine vereceğiz. İşte bütün bunlarla beraber bu yolda kararlılıkla devam ediyoruz. Hayatları boyunca ülkeye ve millete kazandırdıkları tek bir eserleri olmayan, hep olduğu gibi boyunlarını büküp yutkunarak orada verilen hizmetleri seyredecekler. Diğer alanlar gibi burada da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamadıkları için efendilerinden yedikleri zılgıt da yanlarına kar kalacak." diye konuştu.

Bu zihniyetin Gezi Olayları sırasında İstanbul sokaklarını "Zulüm 1453'te başladı." yazılarıyla kirlettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Burada tek meselenin İstanbul olmadığını bilmemiz lazım. Bu nefretin sokaklara taşmasına Ayasofya mücadelesi başlı başına bir sebeptir. Fatih'in kutlu bayrağımızı taşıdığı yerler başlı başına bir sebeptir. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Han sadece İstanbul'un fatihi değildir; Sırbistan'ın, Mora'nın, Atina'nın, Eflak'ın, Boğdan'ın, Bosna'nın, Hersek'in ve Arnavutluk'un da fatihidir. 1473 Otlukbeli Zaferiyle Osmanlı sınırlarına kattığı Doğu Anadolu illerinin de fatihidir. Karadeniz'i bir Türk gölüne çeviren, Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım'ın da fatihidir. Roma'ya korkulu günler yaşatan Otranto Seferi'nin fatihidir. Cenevizliler'den ve Venedikliler'den alarak Ege ve Akdeniz'de Osmanlı'yı söz sahibi yaptığı adaların da fatihidir. Bu fetihler, kuruluş dönemini tamamlayan Osmanlı'yı cihanşümul bir devlete dönüştürmüştür. İstanbul'un fethini işte bu geniş coğrafyaya medeniyet mührünü vurmamızın sembolü olarak görmek gerekir."

"Bizim medeniyetimizde fethetmek, işgal etmek, yağmalamak değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı devletlerden farklı olarak Osmanlı'nın fethettiği her yerde medeniyetin en güzel örneklerini sergileyen imar hareketleri başlattığını belirterek, şunları söyledi:

"İnşa ettiğimiz camiler, medreseler, kütüphaneler, çeşmeler, köprüler, çarşılar, hanlar hamamlar, kervansaraylarla fethettiğimiz beldeleri yepyeni bir çehreye büründürdük. Diğer padişahlar gibi Fatih de geniş bir coğrafyada birliğin ve adaletin tesisi için samimi gayret göstermiştir. Çünkü bizim medeniyetimizde fethetmek, işgal etmek, yağmalamak değildir. Fethetmek, Allah'ın emrettiği adaleti o beldede hakim kılmaktır. Eğer idareniz altına aldığınız bir yerde adaleti tesis edip zulme engel olamadıysanız 'orayı fethettik' diyemezsiniz. İşte şimdi burada, ülkesi ve milleti, önceliği medeniyet davası olmayanlar, fethin sırrına elbette vakıf olamaz. Türkiye NATO'daki konumunu ülkemizin terör örgütleriyle mücadelesinde yeni kazanımlara tahvil etmeye çalışırken, çıkıp 'Siz ne istiyorsanız biz onu yaparız.' diyenler fethin manasını elbette kavrayamazlar. Burada sınır güvenliğinden denizlerdeki haklarımıza kadar her konuda bizim değil, karşımızdakilerin safında yer alanlar, fethin idrakine elbette varamaz."

"İstanbul'un en büyük afet toplanma alanı olarak hizmet verecek"

Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin kentin en büyük yeşil alanı olacağını söyledi.

Atatürk Havalimanı arazisinin kullanılmaya devam eden kısımları dışında kalan 5 milyon metrekarenin üzerindeki alanını Millet Bahçesi yaparak İstanbul halkının hizmetine sunduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "145 bin ağaç ve fidan buraya dikilecek. Spordan pikniğe, kitap okumadan yürüyüşe, fuardan müzeye kadar her türlü faaliyetin yürütüleceği bir alan olacak." dedi.

Erdoğan, bu bahçenin yaşlılardan çocuklara herkese hitap edeceğini belirterek, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni günde 1 milyon insanın yararlanabileceği bir yer haline getireceklerini dile getirdi.

"İşlerine gelince yeşil edebiyatı yaparlar"

"Millet Bahçemiz aynı zamanda İstanbul'un en büyük afet toplanma alanı olarak hizmet verecek." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyanın hiçbir yerinde bir şehre böylesine bir yeşil alan kazandırılması projesine karşı çıkacak aklı başında tek bir kişi bulamazsınız. Ama ülkemizde aklını kiraya vermiş, siyasi husumet uğruna her şeye gözü kapalı karşı çıkmayı adet haline getirmiş bir kesimle karşı karşıyayız. Bunlar köprüye karşı çıkar, bunlar havalimanına karşı çıkar, bunlar parka, ağaca, yeşile karşı çıkar. İşlerine gelince 'ağaç kesilecek' yaygarasıyla, ülkenin altını üstüne getirirler. İşlerine gelmeyince beceriksizlik sebebiyle şehrin göbeğinde kesilmiş ağaçları görmezden gelirler. İşte Beşiktaş Çırağan, o bölgede çınar ağaçlarını nasıl kestiklerini gördünüz.

İşlerine gelince çevrecilik adına ortalığı karıştırırlar. İşlerine gelmeyince dünyanın en önemli iklim anlaşmasına taraf olmamızı görmemezlikten gelirler. İşlerine gelince yeşil edebiyatı yaparlar, işlerine gelmeyince burada olduğu gibi asfaltperestliğe, betonperestliğe soyunurlar. Bunun için bu riyakarları, bu yeminli ülke düşmanlarını, sinsi beşinci kol aparatlarını dikkate almıyoruz, almayacağız. Milletimiz de bunları adam yerine koymadığını inşallah 2023'te gösterecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma kervanının menziline doğru ilerlediğini bildirdi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ülkeye ve İstanbul'a hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu millet bahçesini önümüzdeki yıl bu zamanlar hizmete açmış olacaklarını söyledi.

"Her bir unsurun ayrı bir anlamı var, ayrı bir mesajı var"

Bu millet bahçesinin ülkeye kazandırılmasında emeği geçen ve geçecek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile diğer kurumlara teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin küçük bir modeli olan 8 bin metrekarelik şu alandaki çınardan ıhlamura 16 türden 569 ağacın, toprakla buluşan 2053 çiçeğin, şehitlerimizin ölümsüzlüğünü simgeleyen 350 yaşındaki zeytin ağacının, projenin tamamı bittiğinde burada yeşerecek 145 bin 530 ağacın, velhasıl her bir unsurun ayrı bir anlamı var, ayrı bir mesajı var. Dereler bizim, bahçe bizim, bunlar kültürümüzün ayrılmaz parçaları. Burada da Pınarbaşı'ndan başlayarak tüm bahçeyi boydan boya geçecek bir deremiz akacak. Bostanlarda dalından meyve ve sebze toplayacak çocuklarımız, tabiatla doğrudan temas içinde olacak. Kapasitesi 28 bin kişiyi bulan etkinlik çayırı her türlü kültürel faaliyete ev sahipliği yapacak. Farklı konseptlerde kurulacak çocuk oyun alanları evlatlarımızın hayal güçlerini geliştirecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut tüm peronlar, hangarlar, binaların, fuarlardan bilim merkezlerine kadar çeşitli amaçlarda kullanılacağını anlattı.

Buradaki 1006 odalı şehir hastanesini 3 ayda yaptıklarını anımsatan Erdoğan, "Çünkü biz bu millete hizmet için varız. Biz milletimizin efendisi olmaya değil, hizmetkarı olmaya geldik. Aynısını Sancaktepe'de 3 ayda yaptık. Biz feda-i can ettik bu millet için ve bu şekilde de bu yola devam edeceğiz. Bu bölgenin hava kalitesini hazırlayacağımız millet bahçesi ile değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kutlamalardan notlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı program alanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne İstanbul'un fethini temsilen dikilecek 145 bin 300 ağacın ilki olacak fidanın dikimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Emine Erdoğan ve Sevgi Evlerinden gelen çocukların da aralarında bulunduğu 100 çocuk da fidan dikiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, anı olarak kütüğe plaka çaktı.

Fidanı dikiminin ardından tören alanına gelen Erdoğan, vatandaşları selamladı.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

Mehteran takımıyla birlikte İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi imam hatiplerinden Bünyamin Topçuoğlu tarafından Fetih Suresi okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua ettirmesinin ardından, "millet bahçeleri" konulu film izletildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmalarının ardından İstanbul'un fethini anlatan görüntü izlendi.

İstanbul'un fethinin 569. yıldönümünü temsilen tören sahnesinin sağ ve sol kanatlarında 569 mehteran ve yeniçeri bulundu.

Erdoğan'ın hitabı esnasında da 569 çocuk sahnede oturdu. Vatandaşlar ise dev Türk bayrağı açtı.

Ayrıca 16 Türk devletini temsil kıyafetleriyle askerler de sahnede yer aldı.

Oturma düzeninin olmadığı programda protokol üyeleri töreni ayakta izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlamaların ardından Twitter hesabından tören alanındaki fotoğraflarla birlikte "Teşekkürler İstanbul" paylaşımı yaptı.

(Bitti)