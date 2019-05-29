Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’un fetih yıl dönümünü kutladı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlu olsun." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlu olsun." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:38
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