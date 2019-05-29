Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’un fetih yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’un fetih yıl dönümünü kutladı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlu olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’un fetih yıl dönümünü kutladı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlu olsun." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:38 
İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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