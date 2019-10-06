Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı
48 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:50 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.
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