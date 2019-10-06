Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı

48 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:50 Kaynak: AA
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