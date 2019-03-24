Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un Kuzeyinde Yer Alan Ormanları, Şehrin İçerisine Almak ve Bu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un kuzeyinde yer alan ormanları, şehrin içerisine almak ve bu doğal yaşamı deniz ile buluşturmak için 20 koridor planladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " İstanbul
'un kuzeyinde yer alan ormanları, şehrin içerisine almak ve bu doğal yaşamı deniz ile buluşturmak için 20 koridor planladık. Vadi tabanlarında gerçekleştirilecek yeşil koridorlar, kesintisiz bisiklet ve yaya akslarını da içinde barındırmanın yanında afet anında toplanma mekanları olarak da kullanılacak."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:58 Kaynak: AA
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