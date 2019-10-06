Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul ve Ankara'da) Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul ve Ankara'da) Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor"

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondaki katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salondaki katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul'da da yönetiyor, Ankara'da da açık ara yönetiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Partinin girdiği tüm milletvekili ve mahalli idareler seçimlerindeki genel seviyesinin gerisine düşmedik."

Erdoğan: "Elbette milletvekilliği ve belediye başkanlığı olarak kaybettiğimiz her yerin muhasebesini yapacak, gereken tedbirleri alacağız. Fakat evvela, ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimiz kabul edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İstanbul ve Ankara'da) Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kızılcahamam, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:18 Kaynak: AA
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