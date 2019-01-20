Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte Avrupa'ya Gidiyor Beyefendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte Avrupa'ya Gidiyor Beyefendi.

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte Avrupa'ya gidiyor beyefendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte Avrupa'ya gidiyor beyefendi. Avrupa Parlementosu'nda elinde terör örgütü YPG'nin paçavrasıyla resim çektiren teröristle yan yana o da poz veriyor. Bay Kemal, söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa, Güncel
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