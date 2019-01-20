Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte Avrupa'ya Gidiyor Beyefendi.
39 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte Avrupa'ya gidiyor beyefendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "İşte Avrupa
'ya gidiyor beyefendi. Avrupa Parlementosu'nda elinde terör örgütü YPG'nin paçavrasıyla resim çektiren teröristle yan yana o da poz veriyor. Bay Kemal, söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu."
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:23 Kaynak: AA
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