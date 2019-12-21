Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte Cenevre ve ardından Malezya. Malezya'da 17 anlaşma imzaladık. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İşte Cenevre ve ardından Malezya. Malezya'da 17 anlaşma imzaladık. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte Cenevre ve ardından Malezya. Malezya'da 17 anlaşma imzaladık.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte Cenevre ve ardından Malezya. Malezya'da 17 anlaşma imzaladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte Cenevre ve ardından Malezya. Malezya'da 17 anlaşma imzaladık. İnşallah bu anlaşmalar takibini de yaparak Türkiye'nin sadece bölgede değil, uluslararası camiada da nerelere geleceğini göstermesi bakımından çok önemli."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Cenevre, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:34 Kaynak: AA
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