Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İşte Cenevre ve ardından Malezya. Malezya'da 17 anlaşma imzaladık. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte Cenevre ve ardından Malezya. Malezya'da 17 anlaşma imzaladık.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte Cenevre ve ardından Malezya. Malezya'da 17 anlaşma imzaladık.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte Cenevre ve ardından Malezya. Malezya'da 17 anlaşma imzaladık. İnşallah bu anlaşmalar takibini de yaparak Türkiye'nin sadece bölgede değil, uluslararası camiada da nerelere geleceğini göstermesi bakımından çok önemli."
Son Dakika Son dakika: ABD'den Türkiye-Libya anlaşmasına dair açıklama: Endişe duyuyoruz Libya'nın BM Daimi Temsilciliği: Türkiye ile anlaşma Suheyrat Anlaşması'na aykırı değil Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor