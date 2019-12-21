Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte Cenevre ve ardından Malezya. Malezya'da 17 anlaşma imzaladık. İnşallah bu anlaşmalar takibini de yaparak Türkiye'nin sadece bölgede değil, uluslararası camiada da nerelere geleceğini göstermesi bakımından çok önemli."