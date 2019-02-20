Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte CHP'yi Görüyorsunuz. Talimat Nereden Geliyor, Kandil'den Geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte CHP'yi Görüyorsunuz. Talimat Nereden Geliyor, Kandil'den Geliyor.

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimat nereden geliyor, Kandil'den geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimat nereden geliyor, Kandil'den geliyor. Açık ve net ne söylüyorlar; CHP, terör örgütünün desteklediği HDP, öbür tarafta adı İYİ Parti olan parti, yanında Saadet, dörtlü çete, 'Siz Güneydoğu'da, Doğu'da beraber olacaksınız' diyorlar. 'Batıda da AK Parti'yi, Erdoğan'ı çökertmek için bazı yerlerde HDP olarak seçime girmeyeceksiniz, aday göstermeyeceksiniz. Bazı yerlerde CHP'yi, bazı yerlerde İYİ Parti'yi destekleyeceksiniz.' diyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:24 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Kandil Dağı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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