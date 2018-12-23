Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte Şimdi de Yayın Organları Vasıtasıyla Beni İpe Götüreceklermiş.
48 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte şimdi de yayın organları vasıtasıyla beni ipe götüreceklermiş.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "İşte şimdi de yayın organları vasıtasıyla beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyorlar. Yahu senin her yerin sanatçı olsa ne yazar."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:21 Kaynak: AA
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