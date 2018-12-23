Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte Şimdi de Yayın Organları Vasıtasıyla Beni İpe Götüreceklermiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte Şimdi de Yayın Organları Vasıtasıyla Beni İpe Götüreceklermiş.

48 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte şimdi de yayın organları vasıtasıyla beni ipe götüreceklermiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte şimdi de yayın organları vasıtasıyla beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyorlar. Yahu senin her yerin sanatçı olsa ne yazar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:21 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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