Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster DEAŞ'lı ister PKK'lı ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster DEAŞ'lı ister PKK'lı ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü...

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster DEAŞ'lı ister PKK'lı ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü isterse Neo-Nazi terörü olsun, eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster DEAŞ'lı ister PKK'lı ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü isterse Neo-Nazi terörü olsun, eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz. Çünkü bunların hepsi aynı madalyonun farklı yüzleri."
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:36 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, PKK, Politika
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