Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster DEAŞ'lı ister PKK'lı ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster DEAŞ'lı ister PKK'lı ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü isterse Neo-Nazi terörü olsun, eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster DEAŞ'lı ister PKK
'lı ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü isterse Neo-Nazi terörü olsun, eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz. Çünkü bunların hepsi aynı madalyonun farklı yüzleri."
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