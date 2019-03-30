Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster İçeride İster Dışarıda Olsun, Bu Milletin İşine, Aşına, Ekmeğine Göz...
55 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster içeride ister dışarıda olsun, bu milletin işine, aşına, ekmeğine göz dikenleri asla affetmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "İster içeride ister dışarıda olsun, bu milletin işine, aşına, ekmeğine göz dikenleri asla affetmeyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:50 Kaynak: AA
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